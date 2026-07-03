Ay Yıldız’da ilk brifing

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı kampusta buluşturacak proje; müşterek harekât kabiliyetini artıracak, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve Türk savunma yönetiminin yeni merkezi olacak.

TSK TEK ÇATI ALTINDA

MSB Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacağı müşterek karargâh hakkında şu bilgileri verdi: “Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi ile Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekât anlayışının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmekte.

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STRATEJİK MERKEZ

Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargâhlarından biri olacak. Böylece Ay Yıldız Karargâhı; Bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekât kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacak.”

TAŞINMA 2028’DE

Ay Yıldız Karargâh Projesi’nin temeli 30 Ağustos 2021’de atılmıştı. Toplamda yaklaşık 12.6 milyon metrekarelik bir arazi üzerine kurulan proje kapsamında 890 bin metrekare kapalı alan inşa ediliyor. Yerleşkenin tamamlandığında yaklaşık 15 bin kişilik çalışma kapasitesine sahip olması planlanıyor. Ay ve yıldız bölümlerinden oluşan Karargâh’ın Yıldız Bölümü büyük ölçüde tamamlandı. Ay Bölümü’nün bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının karargâha, 2028 yılında eşgüdüm içinde taşınmaları planlanıyor. Yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki bina içinde, biri bin 680, diğerleri 502 ve 251 kişilik kapasiteli konferans salonları yer alacak. Bu alanları daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek. Alanın önünde yıldız şeklinde karşılama ve sergi salonu binası yer alacak.

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NATO’YA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Tuğamiral Aktürk, “Dünyanın sayılı büyüklükteki karargâhlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nda, 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek “NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi” kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verilecek. Zirveyi; NATO’nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve ittifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz” dedi.

ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILACAK MI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin askeri hastanelerin yeniden açılması konusundaki açıklamanın ardından konu MSB’ye soruldu. MSB’den yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte” denildi.

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Gözden Kaçmasın İşte NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler Haberi görüntüle

BAŞKENTTE NATO HAZIRLIKLARI

Ankara’da, 7-8 Temmuz arasında yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlıkları hızlandı. Zirve kapsamında görev alacak atlı polisler, Başkent Millet Bahçesi’nde devriye görevi yürütüyor. Atlı polis birliklerinde görevli çeşitli ırklardan 22 at, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde asayişin sağlanmasına katkı sunuyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce de NATO Zirvesi için çeşitli illerden görevlendirilen trafik polislerine yönelik hizmet içi koordinasyon eğitimi düzenlendi.

AĞIR ARAÇLARA YASAK

Ayrıca Ankara Valiliği, NATO tedbirleri kapsamında; yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Alınan tedbirlerin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla; UKOME Kararı gereği ve NATO Zirvesi kapsamında alınacak trafik tedbirleri nedeniyle 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi skuter türü araçların girişine kapatılmış olup park halinde bulunanlar da 4 Temmuz 2026 tarihine kadar kaldırılacaktır" denildi. (DHA/AA)



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BAKAN ÇİFTÇİ’DEN TEDBİR AÇIKLAMASI: KEYFİ DEĞİL GÜVENLİK İÇİN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi için alınan güvenlik önlemlerine değinerek, “Alınan güvenlik tedbirleri, vatandaşların günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandı. Hiçbiri keyfi değil, ortak güvenliğimiz için” dedi. Gölbaşı Vilayetler Evi’nde yapılan Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın dördüncüsüne katılan Bakan Çiftçi, özetle şunları söyledi: “NATO Liderler Zirvesi’ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır; o da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenlik personelinin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir. Alınan önlemler keyfi değil. Her uygulama, uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlendi. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmıştır.” (ANKARA)

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Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ