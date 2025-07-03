Ay Yıldız projesinde sona doğru | MSB kaynakları: Yüzde 92’si tamamladı

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AB LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

MSB kaynakları, AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde; Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan ifadeler için şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde her iki ülkenin de haklarını muhafaza edecek şekilde hazırlanmıştır. Mutabakat Muhtırası hem ülkemiz hem de Libya tarafından BM’ye bildirilmiştir.

Yunanistan ve GKRY’nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın ‘hukuksuz’ olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir. Yapılan Mutabakat Muhtırası ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. Libya ile denizcilik konularındaki iş birliğimiz Mutabakat Muhtıramız çerçevesinde geliştirilerek sürdürülmeye devam edecektir.”

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3 PKK’LI TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri paylaştı:

“Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; 3 PKK’lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirildi. Suriye harekât alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 176, Menbic bölgesinde ise 212 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.”