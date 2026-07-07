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Ay Yıldız Müşterek Karargahında, NATO Zirvesi’ne katılan savunma bakanlarına resepsiyon

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#Ay Yıldız Müsterek Karargahı#NATO Zirvesi#Savunma Bakanları
Ay Yıldız Müşterek Karargahında, NATO Zirvesi’ne katılan savunma bakanlarına resepsiyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 22:44

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde, Ay Yıldız Müşterek Karargahında NATO Zirvesi’ne katılan savunma bakanlarına resepsiyon verildi

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahında NATO Savunma Bakanlarına bir resepsiyon verdi.

Ay Yıldız Karargahının Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Bakan Yaşar Güler konukları kapıda karşılayarak kısa bir konuşma yaptı. 

Ay Yıldız Müşterek Karargahında, NATO Zirvesi’ne katılan savunma bakanlarına resepsiyon

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#Ay Yıldız Müsterek Karargahı#NATO Zirvesi#Savunma Bakanları

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