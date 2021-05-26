Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta? İşte 2021 Ay tutulması tarihi ve önemli görülen tarihler

Ay tutulması, astronomi ve astroloji ile uğraşan kişilerin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Her yıl belirli tarihlerde gerçekleşen ay tutulması, bu yıl mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek. Astroloji açısından da önem arz edecek olan ay tutulması yay burunu doğrudan etkileyecek. İşte, Astroloji uzmanı Aygül Aydın'ın ay tutulması hakkındaki açıklamaları

Ay tutulması, bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu yıl toplam 4 tutulma yaşanacak. Tutulma tarihleri şu şekilde olacak;

-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması

-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması

-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması

-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması

İşte, Ay tutulması hakkında Aygül Aydın'ın açıklamaları;

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Gerçekle sanalın izdüşümünü anlatır. Bu tutulma ile birlikte hayatımızda gerçek olarak bildiğimiz her şeyin gölgesini, yanılsamasını yaşadığımızı öğrenmeye doğru gidiyoruz. O yanılsamalara kandığımız zamanların gerçeğiyle yüzleşirken gerçek umutlarımız farkına varacağız.

Yay burcunun tek felsefesi vardır: Gerçeğin tüm gerçekliği ile ortaya çıkmasıdır.

Mesela bir ilişki içinde bitmesi gerektiği halde dramatik bir şekilde durdunuz. Asıl gerçeğin bu ilişkinin gerçeklerini görmezden gelmemenizdi ama siz bunu kamufle ettiniz. Belki mali anlamda kendinizi kandırdığınız gerçek dışı yatırımlarla kendinizi oyaladınız. Hep böyle kazanacağınızı zannettiniz. Ya da bir tür uyuşukluğa girdiniz ve hiçbir şey yapmadınız. Hayatınızı değiştirmek için gerçek bir dönüm noktasında şimdi kendinizi bulacaksınız.

Toksik olan her şeyin ortaya çıkmasına izin verin.

Küresel düzeyde skandallar aşırı derecede şaşırtıcı olacak. Ruhsal yolunuzun aydınlanması için muhteşem bir zaman. Jüpiter Balık burcunda olduğu için değişken bir enerjideyiz. İşler birdenbire değişecek. Jüpiter karesi işlerin birdenbire karışabileceğini söylüyor. Yanlış mesajlar ya da yanlış ifadeler çok zorlayıcı sonuçlar getirebilir. Önemli olan gerçekleri konuşurken de aşırıya kaçmamaktır.

Kendinizi kaybetmeyin. Kendinizi bulursanız bir dengeye gelebilirsiniz. Bizler aslında kendimizi arayan insanlarız. Kendimizi bulmak zorundayız. Bulduğumuzda dengede kalırız.

Bunun için bu dönem kendinizi yavaşlatın ve bırakın sizi geçmek isteyenler geçsinler. Tepki vermeyin.

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