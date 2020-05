Awesome Ne Demek? Awesome Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcede bulunan kelimeler dilimizdeki gibi birden fazla anlam taşıyabilirler. Awesome kelimesi de bunlardan birisidir. Birçok anlam barındıran awesome kelimesinin en yaygın kullanılan anlamı ise müthiş kelimesidir.

Awesome Ne Demek?

Awesome kelimesinin anlamını öğrenmek mümkündür. Birçok kaynakta ve sözlüklerde Awesome kelimesi ile karşılaşılmaktadır. Türkçe karşılığına bakıldığında ise birden fazla anlam ortaya çıkmaktadır. Awesome kelimesinin anlamı sözlüklerde şu şekilde açıklanmaktadır:

Awesome kelimesinin yaygın kullanılan anlamı: Müthiş, harika, mükemmel.

Awesome diğer anlamları anlamı: Korkunç, insanı huşu içinde bırakan, dehşete düşürücü, korku veren, dehşet verici, hayranlıkla hayrete düşüren, müthiş.

Awesome kelimesinin konuşma dilinde kullanılan anlamı: Fıstık gibi, korkunç, muhteşem ötesi, mükemmel.

Örnek Cümleler

- Wow, look at his skateboard. It's awesome!

Vay canına onun kaykayına bak. Harika!