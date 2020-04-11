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Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Avusturyalı turist yasağa takıldı

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Avusturyalı turist yasağa takıldı
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KONYA, 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü. Kaldığı otelden çıkartıldığını ve pasaportunun çalındığını ileri süren Avusturyalı turist Leopold Marcus Kocler (41) ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu, 31 ilçesi bulunan Konya’da sessizlik hakim oldu. Sokaklara, yasak kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında kimse çıkmadı.

Polis, Mevlana Caddesi üzerindeki denetimlerinde Avusturyalı turist Leopold Marcus Kocler'e rastladı. 19 Ocak'ta ülkeye giriş yaptığını belirten Kocler, kaldığı otelden çıkartıldığını, pasaportunun çalındığını, karnının aç olduğunu, parasının olmadığını, konsolosluğa ulaşamadığını ve kardeşi ile görüşmek istediğini söyledi. Polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerinin kontrolden geçirdiği Kocler, daha önce koronavirüs testi yaptırdığını ve negatif çıktığını söyledi. Kocler, güçlükle ikna edilerek polis eşliğinde önce hastaneye ardından da işlemleri için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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