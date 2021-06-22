Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz için ABD de devreye girdi

Türkiye, Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini talep etmeye hazırlanırken ABD de Korkmaz'ın iadesi için girişim başlatacaklarını açıkladı. Amerika Adalet Bakanlığı, Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

CNN Türk'ün haberine göre, Korkmaz'a Utah'ta bulunan South Lake City Mahkemesi tarafından kara para aklama, para transferi dolandırıcılığı ve resmi sürecin işleyişini engelleme suçlarının yöneltildiğini açıkladı. Korkmaz'ı 133 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçlayan Amerika Adalet Bakanlığı, Korkmaz'ın bu paralarla farklı ülkelerde yatırımlar yaptığını öne sürdü, iadesini talep edeceklerini belirtti.

225 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Avusturya'da gözaltında bulunan Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesi halinde kara para aklamaktan 20 yıl, toplam 10 para transferi dolandırıcılığı için 20'şer yıl ve resmi süreci engellemekten 5 yıl olmak üzere 225 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz, geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul'dan ayrılmış 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınmıştı. Bu gelişme üzerine Türkiye, Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci başlatmıştı. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine ilişkin karar 2 hafta sonra yapılacak mahkemede belli olacak.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmesini talep edeceğini söylemişti. Dülger, dün yaptığı açıklamada “Bugün ya da yarın başvurumuzu yapacağız" demişti. Öte yandan Korkmaz'ın Viyana'da gerçekleşen ilk duruşmasında mahkeme görevsizlik kararı verirken, Korkmaz'ın yakalandığı Vels'de davanın görüleceğine hükmetti.

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