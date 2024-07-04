Avusturya zaferi sonrası bozkurt polemiği

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Önceki gece Avusturya milli takımına 2 gol atan başarılı futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt işaretli sevincine UEFA’dan soruşturma başlatıldı.

Ardından da Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA’nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz” sözlerini sosyal medya platformu X’te paylaştı. Hem UEFA’ya hem de Alman Bakan’a siyasilerden sert tepki geldi...

KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır.”

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SÖZE GEREK YOK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak: (Merih Demiral’ın sevinç fotoğrafını paylaşarak) “Uzun uzun yazmaya gerek yok.”

KENDİLERİNE BAKSINLAR

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank: “Merih’in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız! Milli futbolcumuzun gol sevincini ‘ırkçılık’ olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK’ya selam duranların Türk’ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz.”

EVLADIMIZI YEDİRMEYİZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “İnsanlığa dair tüm değerleri paramparça eden İsrail’e söyleyecek tek sözleri yok ama aslan gibi bir evladımıza ‘bozkurt’ yaptı diye anında soruşturma açmış UEFA. Sayın Bakanımız gerekeni yazmış ama ben anneyim, beni oraya getirmeyin :) Evladımızı yedirmeyiz!” (ANKARA)

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MHP LİDERİ BAHÇELİ: O İŞARET TÜRK MİLLETİNİN MESAJI

UEFA’ya ve Alman Bakan’a en sert tepkilerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi: “Attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.”

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DIŞİŞLERİ’NDEN SERT TEPKİ: YABANCI DÜŞMANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral’a soruşturma başlatan UEFA’ya tepki gösterdi. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “UEFA tarafından Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.”

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ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

GURURUMU GÖSTERDİM

Merih Demiral, gol sevincine ilişkin tribünde bozkurt işareti yapan bazı vatandaşlar gördüğünü belirterek, “2 gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim” demişti.