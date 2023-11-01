Avusturya Milli Günü Ankara'da kutlandı

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Avusturya Milli Günü, Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Avusturya'nın atanmış Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'in evsahipliğindeki resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karşı karşıya olduğumuz mevcut bölgesel ve küresel zorluklar göz önüne alındığında, AB ile Türkiye arasındaki daha güçlü temaslar ve koordinasyon daha da önem taşıyor. AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ediyor ve aday olarak AB'den yalnızca adil muamele bekliyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması önümüzdeki dönemde önceliklerimizdir. Kesinlikle yeni bir ivmeye ihtiyacımız var ve vizyoner politikalar bekliyoruz" dedi.

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Bakan Ersoy, ikili ilişkilere de değinerek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Avusturya'nın Türkiye'ye hızlı destek sağladığını söyledi.

Bakan Ersoy, "Avusturya aynı zamanda 2022 yılında toplam 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle çok iyi bir ticaret ortağıdır. Türkiye ile Avusturya arasındaki dostluk anlaşmasının yüzüncü yılını ve iş gücü anlaşmasının 60'ıncı yıl dönümünü anacağımız 2024 yılı ilişkilerimizde önemli bir mihenk taşı olacak. 2022 yılında yaklaşık 455 bin Avusturyalıyı ağırladık ve bu yıl çok daha fazlasını ağırlamayı umuyoruz. Gelecek yıl bunun daha da artacağını umuyorum" fadelerini kullandı.

Avusturya'nın atanmış Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen de, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci 100 yılında Türk halkına sağlık ve başarı dileyerek, Türkçe "Çok yaşa Türkiye." dedi.

Büyükelçi Juen, "İki çok genç cumhuriyetin mühürlediği dostluğumuzun ikinci yüzüncü yıl sayfasını açarken, ikili diyalogdaki olumlu dinamiği geliştirelim ve işbirliğimizi güçlendirme potansiyelini yakalayalım. Türkiye'nin en önemli turistik destinasyonlarından biri olan insanlığın ortak ve değerli kültürel mirasını araştırmak ve korumak için kanıtlanmış iş birliğini birlikte sürdürelim" diye konuştu.