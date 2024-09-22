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Avustralya’ya gidecekti... PKK’lı ‘Lenna’ kaçamadı

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#PKK/KCK#Çiğdem Aslan#Lenna Aslan
Avustralya’ya gidecekti... PKK’lı ‘Lenna’ kaçamadı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

PKK/KCK’nın Avustralya yapılanmasında aktif rol oynayan Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. ‘Lenna Aslan’ ismiyle Avustralya pasaportu taşıyan teröristin yurtdışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

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MİT, PKK/KCK adına Avustralya’da gerçekleştirilen terör eylemlerine aktif katılım sağlayan Çiğdem Aslan’ı takibe aldı. Terör örgütünün sözde yöneticileri ile irtibat halinde bulunan Aslan’ın, İstanbul Havalimanı üzerinden Avustralya’ya gideceği tespit edilince 15 Eylül günü düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı’nda yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 18 Eylül’de adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklandı. Çiğdem Aslan’ın ‘Lenna Aslan’ ismiyle Avustralya pasaportu taşıdığı ve Türkiye’ye yaptığı seyahatlerde bu ismi kullandığı öğrenildi.

ŞAHOZ’LA İRTİBATLI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1973 Ankara doğumlu Çiğdem Aslan, Avustralya’da PKK/KCK güdümündeki sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere katılıyordu. Bu etkinliklerde PKK/KCK propagandası yaptığı ve Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldığı iddia edilen kadın teröristin aynı zamanda PKK/KCK-PYD Eşbaşkanı Şahoz Hasan ile irtibatlı olduğu da tespit edildi.

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#PKK/KCK#Çiğdem Aslan#Lenna Aslan

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