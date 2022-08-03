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Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı ve 'Komençero' çetesi liderine sınır dışı

#ANKARA#Mark Douglas Buddle#Avustralya
Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı ve Komençero çetesi liderine sınır dışı

Avustralya'nın 2016'dan bu yana Interpol üzerinden mavi bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı ve Komançero (Comancheros) motosiklet çetesi lideri Mark Douglas Buddle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandıktan sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ülkesine gönderildi.

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Avustralya'da çok sayıda suça karışan ve 2016'da önce Dubai'ye ardından Irak'a kaçan Mark Douglas Buddle, geçen yıl 7 Haziran'da KKTC'ye gitti. Geçen yıl Ağustos ayından beri oturma izni ile KKTC'de kalan Buddle, kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu gerekçesiyle 10 Temmuz'da Avustralya'ya sınır dışı edilmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

'KABUL EDİLEMEZ YOLCU'

Ülkesine dönmek istemeyen ve Türkiye'ye giriş talebinde bulunan Buddle, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nce hakkındaki Türkiye'ye giriş yasağı kararları kapsamında 'kabul edilemez yolcu' kapsamına alındı.

Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı ve Komençero çetesi liderine sınır dışı

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Ardından KKTC makamlarının talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca sınır dışı işlemi için uçuş planları hazırlandı ve Avustralya Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlanarak vize işlemleri tamamlandı. Ayrıca Buddle'a eşlik eden KKTC polisinin de pasaport işlemleri sonuçlandırıldı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Dairesi Başkanlığı'nca bu görevlilere refakat eğitimi verildi.

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AVUSTRALYA'YA GÖNDERİLDİ

Buddle, 14 Temmuz'da Katar Hava Yolları'na ait uçakla KKTC polislerinin eşliğinde sınır dışı edileceği sırada, çıkardığı tartışma nedeniyle uçağa kabul edilmedi. Buddle, yeniden yapılan planlamalar doğrultusunda Ankara Esenboğa Hava Hudut Kapısı'ndan 'kabul edilemez yolcu' kapsamında sınır dışı edilerek ülkesi Avustralya'ya gönderildi.

AVUSTRALYA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Avustralya makamları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Buddle'ı sınır dışı etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Türk yetkililerin sınır dışına yönelik aldığı bağımsız kararından sonra Buddle'ın charter uçuşla Türk yetkililerin refakatinde Darwin'e getirildiği kaydedildi. Sürecin Türk yetkililer tarafından organize edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'ye iş birliği dolayısıyla teşekkür edildi.

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#ANKARA#Mark Douglas Buddle#Avustralya

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