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Avustralya arıyordu! ‘Komançero’ çetesi lideri KKTC’de yakalandı

#Avustralya#Mark Douglas Buddle#Uyuşturucu
Avustralya arıyordu ‘Komançero’ çetesi lideri KKTC’de yakalandı

Avustralya’nın 2016’dan bu yana İnterpol üzerinden kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı ve Komançero (Comancheros) motosiklet çetesi lideri Mark Douglas Buddle, KKTC’de yakalandı.

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Çete lideri, Avustralya’ya iade edilmek üzere Türkiye’ye gönderildi. Avustralya’da çok sayıda suça karışan ve 2016’da önce Dubai ardından Irak’a kaçan Buddle geçen yıl 7 Haziran’da KKTC’ye gitti. Bu yıl ocak ayında oturma izni alan Buddle KKTC’nin uluslararası alanda tanınmaması ve İnterpol sistemine dahil olmaması nedeniyle saklanmayı başardı.

TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

KKTC medyasının gündemine bir süre önce giren Buddle, Türkiye İnterpolü’nün talebiyle cumartesi günü tutuklandı ve önceki akşam Türkiye’ye gönderildi. İnterpol’ün aradığı ve KKTC’de saklanan suçlular geçmişte de dolaylı yollarla iade edilmişti. İngiliz polisi, Kıbrıs Rum yönetiminin engellemeleri nedeniyle sessiz yöntemlerle KKTC polisi ile temasa geçerek aranan suçluların iadesini sağlıyor. KKTC’nin sadece Türkiye ile suçluları iade anlaşması bulunuyor.

 

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#Avustralya#Mark Douglas Buddle#Uyuşturucu

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