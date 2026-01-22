Avustralya açık tarihinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu… Zeynep Sönmez tarih yazıyor

Haberin Devamı

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ikinci turda Macar rakibi Anna Bondar’ı 6-2, 6-4’lük setlerle mağlup ederek Avustralya Açık tarihinde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep Sönmez, 1 saat 30 dakika süren mücadelede dünya 74 numarası rakibi Anna Bondar karşısında maçın başından itibaren skor üstünlüğünü eline alarak hem servis istikrarını korudu hem de return oyunlarında baskıyı sürekli artırdı. Mücadeleye servis kırarak başlayan Zeynep Sönmez, ilk sette özellikle return oyunlarında rakibin ritmini bulmasına izin vermedi. Kısa rallilerde doğru tercihleri yapan milli tenisçi, kritik anlarda servis kalitesini artırarak seti 6-2 ile hanesine yazdırdı.

3. TUR MAÇI YARIN

İkinci sette Bondar, oyunun temposunu yükseltmeye çalışsa da Zeynep Sönmez kontrolü bırakmadı. Servis oyunlarında yüzdesini koruyan ve baskı anlarında hata oranını düşüren milli sporcu, kırılma anlarında doğru zamanlamayla üstünlüğünü sürdürdü. Zeynep Sönmez, maç boyunca 4 kez servis kırarak skor avantajını elinde tuttu ve karşılaşmayı 12-6 oyun üstünlüğüyle tamamladı.

Zeynep Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde yarın klasmanın 94. basamağındaki Yuliya Putintseva ile karşılaşacak.

‘KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM’

ZEYNEP Sönmez, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Türk taraftarların desteği sayesinde kendisini adeta evinde hissettiğini söyledi. Zeynep Sönmez “Kortta çok sayıda Türk vardı ve kendimi evimdeymişim gibi hissettim. Başlarda biraz heyecanlı olsam da sonrasında duruma alıştığımı düşünüyorum” diye konuştu.

Taraftarlara teşekkür eden milli tenisçi, “Gerçek dışıydı. Destek hissettim. Hepimiz birlikte oynuyormuşuz gibi hissettim. Melbourne’deki atmosfer tek kelimeyle inanılmazdı; kendimi İstanbul’da gibi hissettim. Tribünlerden gelen enerjiyi iliklerime kadar hissettim. Tüm seyircilerle birlikte oynuyormuşuz gibi bir duyguya kapıldım. Bu, şimdiye kadar deneyimlediğim en özel atmosferlerden biriydi” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU YARDIM

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez’in, geçtiğimiz günlerde oynadığı maçın ikinci setinde, hakemin yanında görev yapan top toplayıcı bir çocuk sıcak hava nedeniyle bir anda yere yığıldı. Zeynep Sönmez, çocuğun yardımına koştu. Zeynep Sönmez, çocuğu kollarından tutup gölgeye taşıdı. Zeynep Sönmez’in bu örnek davranışı, maçı izleyenlerden büyük alkış toplamıştı, dünya genelinde çok konuşuldu.

Zeynep Sönmez, “İyi insan olmak, iyi tenisçi olmaktan daha önemli. İçgüdüsel olarak yardım etmek istedim. Bence herkes aynısını yapardı” dedi.

Zeynep Sönmez, sağlık ekipleri gelene kadar baygınlık geçiren çocuğun başından ayrılmadı.