Avukattan skandal iddia: Minenur göz göre göre ölüme gitmiş

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Ankara’da Minenur Ala (27) ile taksi şoförlüğü yapan Emrah Ala (36) 11 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 ve 6 yaşlarında iki çocukları dünyaya geldi. Emrah Ala, ‘açık ve dar giysiler giydiği’ gerekçesiyle eşiyle sürekli tartışıyordu. Yaşanılan tartışmalar nedeniyle genç kadın 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Emrah Ala 10 Aralık 2023 günü genç kadını konuşmak için yanına çağırdı. Emrah Ala, aracına aldığı Minenur Ala ile birlikte İmrahor istikametine gitti. Yol boyunca genç kadın boşanmak istediğini, kendisine yeni bir hayat çizeceğini eşine söyledi. İmrahor Viyadüğü’nün arka kısmındaki boş arazide bir süre araç içinde konuşan çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. Bu sırada Emrah Ala, aracın arka tarafında oturan eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Ala hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın ilk duruşması bugün görülecek.

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‘SENİ KİMSEYE YÂR ETMEM’

Cinayetten kısa bir süre önce sanık Emrah Ala’nın genç kadına yönelik tehdit içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ala, WhatsApp’tan paylaştığı ilk mesajında, “Seni çok sevdim, seni asla kimseye yâr etmem, bunu bil. Ben çok acılar çektim, senin yüzünden 9 ay çektim. Beni çileden çıkarttınız, 9 ay kafayı yedirttiniz bana” dedi. Sanık Ala bir başka paylaşımında ise “Canım karıcım beni herkese kötü gösterdin. Ruh hastası, kafasından kuran, şizofren dedin. Sana karşı ihanetim olmadı. Seni hep sevdim hatta herkese seni sevdiğimi söyledim. Herkes biliyor ama siz beni çileden çıkarttınız, eve almadın, bana uzaklaştırma verdin. Hep sustum, katlandım ama annen ve Maviş abla yuvamızı yıktı. Bana acılar çektirdi, o yüzden seni yâr etmem kimseye” şeklinde tehditte bulundu.

‘MAHKEMEDEN TALEP EDİN’

Ailenin avukatı Çisel Demirkan, çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Avukat Demirkan özetle şunları belirtti:

“Minenur’un annesi Döndü Esen’in aktardığına göre, genç kadın cinayetten kısa bir süre önce karakola uzaklaştırma talebinin uzatılması ve sanık hakkında şikâyette bulunmak için başvuruyor. Yanında da anne Döndü Esen bulunmakta. Sanık koca ‘Karakoldan çıkalım, öldüreceğim seni’ diye tehditte bulunuyor polislerin gözleri önünde. Ancak buna rağmen polisler, ‘Boşanma sürüyor, mahkemeden talep edin’ diyerek geçiştiriyorlar. Olay anında müdahale edebilir, Minenur’a yardımcı olabilir ve çözüm için yol gösterebilirlerdi. Mahkemenin sorumluluğunda olduğunu kabul dahi etsek açık ölüm tehditi alan, şiddet gördüğü için yardım isteyen bir kadını geçiştirmenin sonucu yaşanıyor her defasında. Dolayısıyla zaten gereği gibi uygulanmayan uzlaştırma kararının süresi uzatılmıyor. Maalesef Mine, ölmesi beklenen kadınlardan birisi oluyor.”