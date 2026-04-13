‘Avukatlık onurunu zedeledin’ cezası

Kurul, dosyanın duruşmalı olarak görülmesine karar verdi. 9 Nisan tarihinde yapılan duruşmaya, şikâyet edilen avukat Vahit Bıçak ve avukatları katılmazken, şikâyetçiler Mustafa Damar, Feyzan Damar ile Levent Şenel ve avukatları hazır bulundu.

ÖRNEK OLSUN TALEBİ

Anne Feyzan Damar “Heyetinizden bir hukukçunun bir daha hiçbir genç kadına bu şekilde saldırıda bulunmaması için örnek olacak en ağır cezayı vermesini talep ediyorum” diye konuştu.

Savunmalarından Ankara Barosu Disiplin Kurulu Heyeti, Vahit Bıçak’ın Avukatlık kanunda yer alan “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak” hükmüne ve Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarına aykırı davranarak disiplin suçu işlediği kanaatine varıldığı tespitinde bulundu. Kararda, Bıçak’ın 868 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. Öte yandan Avukat Bıçak’a ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilirken, “cezanın infazından sonra işlemek üzere takdiren 1 yıl süre ile bu vekâlet yetkisinin kullanılmasının yasaklanmasına” hükmedilmişti. Kesinleşen kararının Baroya ulaşmasının ardından Bıçak’ın 1 yıl süre ile vekalet yetkisinin kullanılmasının yasaklanmasına da karar verileceği bildirildi.