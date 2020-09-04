Avukatlık Kanunu’na 'terör' maddesi

Buna göre; Avukatlık Kanunu’nun 134’üncü maddesindeki ‘disiplin cezalarının uygulanacağı haller’ bölümüne, ‘terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlar meslekten ihraç edilecek’ ifadesi eklenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni’nde, “Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır” demişti. Erdoğan’ın talimatının ardından, AK Parti kurmayları, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile birlikte çalışma başlattı. AK Parti’nin, Almanya, Fransa ve İngiltere’deki uygulamaları incelemeye başladığı öğrenildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı’na sunulacak düzenlemenin, yeni yasama yılında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.