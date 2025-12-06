×
Avukatlık bürosunda dehşet saçmıştı… Gelinini yaralayıp, gelininin kardeşini öldüren kayınpeder tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Avukatlık bürosunda dehşet saçmıştı… Gelinini yaralayıp, gelininin kardeşini öldüren kayınpeder tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 21:20

Kırıkkale'de bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada bir kadını öldürüp gelinini de ağır yaralayan kayınpeder, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Aralık günü Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'ta bulunan bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., protokol görüşmesi için avukatlık bürosunda bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., tabancayla gelini E.E. ile gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti.

GELİNİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kafasından vurulan E.E.'nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli kayınpeder Y.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

