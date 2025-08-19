Avukatlı kuyumculu çeteye 10 tutuklama

Haberin Devamı

Aralarında avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık ile Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo satan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3’ü ruhsatsız 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 383 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen 14 şüpheliden Cem Duman ve Semra Ilık’ın da olduğu 10 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanırken, Ersan Gülmez ile birlikte 4 şüpheliye adli kontrol uygulanması kararı verildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tutuklamaya konu olan soruşturmanın, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilince, ifadelerinde adı geçenler tarafından ölüm listesine alındığı, bunun üzerine de Aktaş’ın, Selahattin Yılmaz ve adamları tarafından suikast yapılacağını öne sürerek şikayetçi olduğu ileri sürüldü. Savcılık, liderinin Selahattin Yılmaz, yöneticilerinin Avukat Sema Ilık ve Avukat Cem Duman olduğu ileri sürülen suç örgütü üyelerinin birbirleri ile irtibatlı olduklarını öne sürdü.