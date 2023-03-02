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Avukatların adıyla dolandırdılar

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#Polis#Filiz Saraç#İstanbul
Avukatların adıyla dolandırdılar
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç’ın bazı avukatların isimleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı açıklamasının ardından operasyon başlatıldı.

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Avukat Filiz Saraç yaptığı açıklamada, “Yurttaşların ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, onların saygınlığını zedeleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Avukatların yaptığı başvuruların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, dolandırıcıların binlerce kişiye telefonla ‘icra borcunuz var’ mesajı gönderdikleri, geri dönüş yapan vatandaşlardan para aldıkları belirlendi.

Polis, bu yöntemle dolandırıcılık yapan 25 kişinin kimliğini saptadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde başlatılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyette sorguya alınırken, 3 kişinin arandığı belirtildi.

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#Polis#Filiz Saraç#İstanbul

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