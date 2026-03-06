×
'Avukatlarım beni dolandırdı' şikâyeti

#Dolandırma Davası#Avukat Skandalı#Adli Kontrol
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2026 07:00

İSTANBUL Kemerburgaz’da, 2 yıl önce ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un (17) neden olduğu trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Timur Cihantimur, olayın ardından annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılmıştı. Timur Cihantimur’un Türkiye’de bulunan babası estetik cerrah Bülent Cihantimur hakkında, bir dava kapsamında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılacağı yönünde kendisine vaatlerde bulunan ve 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla avukatları M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘HATIRI SAYILIR İLİŞKİLERİMİZ VAR’

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin belirtildiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Şüpheliler, hakkında ‘yurtdışı çıkış yasağı bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu şartlardan faydalanarak kamu görevlileriyle ‘hatırı sayılır’ ilişkileri olduğunu söylemiştir. Belli bir işin gördürüleceği vaadiyle müvekkili aldatan şüpheliler, 15 milyon 800 bin lira dolandırmıştır. Dava açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarına bloke koyulmasını istiyoruz.”

‘Avukatlarım beni dolandırdı’ şikâyeti

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılmıştı.

