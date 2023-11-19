Avukatları ‘pişmanlıkla’ anlattı: ‘Mal karşılığı olmayan para akışı var’

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Gün soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na ifade vererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş, sonrasında da savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söylemişti. Avukat Gün’ün ifadesi ortaya çıktı.

SAHTE FATURA İÇİN 3 ŞİRKET KURULDU

Avukat Ahmet Gün savcılık ifadesinde şunları anlattı: “Yaklaşık 3-4 yıldan bu yana Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı. Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi isimli firmalar sahte fatura düzenlemek için kurulmuştur. Firmaların sahte fatura düzenlenmesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır. Naylon fatura kesen sahte firmalar olduğundan Engin Polat’ın bilgisi vardır.

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BAHİS YA DA KARA PARA

Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ, Rise And Shine ve DP Güzellik AŞ isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ay cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Paranın kaynağının bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum.”