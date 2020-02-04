Avukatlardan yemek boykotu

ÇAĞLAYAN’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın yemekhanesinde 4 çeşit tabldot yemek personele 13 lira 50 kuruşa satılıyor. Aynı yemek avukatlara ise 20 lira. Ayrıca kafeteryalardaki fiyatların normalin üzerinde olduğunu belirten avukatlar, “Adliyenin kafeteryasında ayran 4 lira, büyük çay 5 lira, küçük çay 3.5 lira, kahve 6 liradan satılıyor. Tost çeşitleri ise 9 liradan başlıyor. Simit, poğaça ve açma da 3 lira. Dışarıya göre fiyatlar yüksek” diye şikâyetçi oldu.

Avukatların şikâyeti üzerine İstanbul Barosu harekete geçerek bu mekanlarda yenilip, içilmemesi yönünde boykot kararı aldı. İstanbul Barosu boykot kararını üye avukatlara attığı mesajla duyurdu. Mesajda, “Avukatlar için adliyelerde yiyecek-içecek fiyatlarının hâkim, savcı, adliye personeli için uygulanan fiyatlardan ciddi oranda farklılık göstermesi nedeniyle fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar bu eşitsizliği protesto ediyoruz. 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren meslektaşlarımızı boykota davet ediyoruz” denildi.

BARO BAŞKANINDAN BOYKOTA DESTEK

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da sosyal medya hesabından boykot çağrısında bulundu. Çağrının ardından birçok avukat boykot kararına destek verdi.

İstanbul Barosu’nun çağrısına avukat örgütlerinden destek geldi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlükçü Avukatlar Derneği (ÖHD) İstanbul Barosu’nun boykot çağrısına destek vereceklerini açıkladı.