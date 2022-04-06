Avukatlara yeni hak sözü

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘5 Nisan Avukatlar Günü’ nedeniyle video mesaj yayınladı. Bozdağ, avukatların adalete katkısına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Yargı görevini yapan, insanımızın hak aramasında ve savunmasında yardımcı olan, adaletin vaktinde ve doğru tecellisinde katkısı bulunan ve özveriyle görev yapan avukatlarımızın, meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Avukatlarımızın sorunlarının farkındayız. Stajdan başlayarak avukatlarımızın yetiştirilmesi, kalitelerinin arttırılması bakanlığımızın ana hedefleri arasında olmaya devam edecektir. Yeni adımları da önümüzdeki dönemde atacağız. Mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde imkânların arttırılması konusunda Türkiye Barolar Birliği ve taraflarla da görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlıyız. Avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içindeyiz.”

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TEKLİF MECLİS’TE

AK Parti de avukatlarla ilgili yasa teklifini Meclis’e sundu. Tekliften bazı başlıklar şöyle: Birden fazla baronun bulunduğu illerde, barolar eşit olarak temsili esas alınarak yönetimleri ve işleyişleri bağımsız adli yardım büroları oluşturabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtımı da yeniden düzenleniyor. Dağıtımda puanlama esas alınacak. Avukat stajyerinin sigortalı olarak bir işte çalışması fiilen avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacak. Kamuda görev yapanların avukatlık stajı süresi boyunca ücretsiz izin verilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik etti.