Avukatlara 5 milyarlık ek kredi

Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 07:00

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, büro kurmak isteyen avukatlara 5 milyar TL’lik ek kredi limiti daha sağlanacağını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza, bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar TL’lik ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza 1 milyon TL’ye kadar 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi imkânı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.” 

 

