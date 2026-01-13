Avukatlara 5 milyarlık ek kredi

Haberin Devamı

“Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza, bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar TL’lik ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza 1 milyon TL’ye kadar 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi imkânı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”