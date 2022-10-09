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Avukatlar Partisi’nde ‘damsız girilmez’e ayrımcılık şikâyeti

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#Ankara Barosu#Avukatlar Partisi#Vural Yıldırım
Avukatlar Partisi’nde ‘damsız girilmez’e ayrımcılık şikâyeti
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

Ankara Barosu Başkanlığı, 28 Mayıs 2022 tarihinde başkentin ünlü bir eğlence mekanında avukatlar partisi düzenlemek istedi.

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Parti için yapılan duyuruda, “Girişler biletli olmakla (60 TL) etkinliğe özel kadınlardan giriş ücreti alınmayacaktır” denildi. Ayrıca partiye yalnız gelen erkekler de yanlarında kadın olmadan içeri alınmadı. Bu uygulama baro avukatlarından Vural Yıldırım’ı kızdırdı. Yıldırım, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) hem Ankara Barosu Başkanlığı hem de avukatlar partisine ev sahipliği yapan gece kulübü için ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle ayrı ayrı şikâyette bulundu.

‘KADINLAR RAHATSIZ OLMASIN DİYE...’

Şikâyet üzerine TİHEK inceleme başlatarak hem Ankara Barosu Başkanlığı’ndan hem de eğlence mekanından savunma istedi. Eğlence mekânı savunmasında, kadına şiddet vakalarına dikkat çekmek için cumartesi günleri kadınlardan giriş ücreti alınmaması kararı aldıklarını belirterek, “Damsız almama ise erkek popülasyonunun kadınlardan fazla olması durumundan kadınların rahatsız olmaması için alınan tedbir niteliğindedir” dedi. Ankara Barosu da uygulamaların işletmenin tasarrufunda olduğunu söyledi.

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#Ankara Barosu#Avukatlar Partisi#Vural Yıldırım

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