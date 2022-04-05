Avukatlar Günü ne zaman? Avukatlar Günü mesajları ve kutlama sözleri 2022

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Türkiye'nin dört bir yanında, hukuk ve adalet için mücadele veren, adalet, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin savunucuları olan avukatlar için her yıl aynı tarih, 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Peki, Avukatlar Günü ne zaman? İşte Avukatlar Günü mesajları...

Avukatlar Günü ne zaman?

Adalet ve hakkın savunucuları olan avukatlar için her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor.

Avukatlar Günü mesajları

Bu özel günde aile veya yakın çevredeki tüm avukatların gününü kutlamak isteyenler de en güzel ve anlamlı Avukatlar Günü mesajlarını araştırıyor. İşte 2022 Avukatlar Günü mesajları...

Hukuku üstün kılmak ve insan onuruna yakışır bir adalet sağlamak için büyük sorumluluk üstlenen tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

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Zor zamanlarımızda bizlere yardımcı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.