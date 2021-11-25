Avukatlar Günü ne zaman?

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Avukatlar Günü, anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Bu özel günde barolar, siyasiler ve bürokratlar mesajlar paylaşıyor. Öte yandan çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

AVUKAT KELİMESİ HAKKINDA

Avukat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Avukat kelimesi Fransızca kökenlidir. TDK'ye göre avukat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse

- Gerekmediği hâlde başkasını savunan, onun adına konuşan kimse