Avukatlar Anıtkabir’e yürüdü

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Türkiye’nin çok sayıda şehrinde yürüyüşe katılan onlarca baro ve binlerce avukat, TBB’de buluşarak Anıtpark’a yürüdü. TBB Başkanı Erinç Sağkan ve TBB yönetiminin yanı sıra aynı zamanda avukat olan çok sayıda milletvekili, kortejin önünde ‘Savunmanın bağımsızlığı hukuka saygı’ pankartı taşıdı. Yürüyüş sırasında avukatlar, ‘Hak, hukuk, adalet’ ve ‘Savunma susmadı susmayacak’ sloganları attı. Sağanak yağış altında gerçekleşen Anıtpark’taki basın açıklamasına cübbelerinin üzerine giydikleri yağmurluk ve şemsiyelerle katılan avukatlar sonrasında Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

ÖDEMELERE DÜZENLEME

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlara yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin dün itibarıyla tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladıklarını belirtti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle “Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün (cumartesi) itibarıyla tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık. Bu amaçla Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği’nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonunu tamamladık. Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak” dedi.