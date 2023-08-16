×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Avukatın yalanını tanıklar bozdu: Fatma atlamadı öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Fatma Duygu Özkan#Doğan Can Gündüz#İfade
Avukatın yalanını tanıklar bozdu: Fatma atlamadı öldürüldü
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:00

Bir apartmanın 4. katındaki dairede Fatma Duygu Özkan’la buluşan avukat Doğan Can Gündüz, Özkan’ın aşağı atlayarak intihar ettiğini söyledi. İki görgü tanığının ise korkuluklara tutunmaya çalışan kadının zorla bir erkek tarafından aşağı atıldığını söylemeleri, Gündüz’ün yalanını ortaya çıkarttı.

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy’de Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi’ndeki bir binanın önünde, önceki akşam saat 20.20 sıralarında hareketsiz şekilde yatan bir kadın görenler polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine gitti. Yapılan incelemede kadının hayatta olmadığı belirlendi. Adının Fatma Duygu Özkan (38) olduğu belirlenen kadının binanın 4. katındaki daireden düştüğü bilgisini alan polis ekipleri hemen daireye çıktı. Polis, dairede bulunan Bursa Barosu’na kayıtlı avukat Doğan Can Gündüz’le (41) görüştü. Avukat Gündüz, polislere, Fatma Duygu Özkan’ı daha önce tanımadığını, bir arkadaşı aracılığıyla telefon numarasını aldığını söyledi.

ATLADIĞINI SÖYLEDİ

Doğan Can Gündüz, Fatma Duygu Özkan’la para karşılığı cinsel birliktelik yaşamak için görüştüğünü, bu görüşmeden sonra da kendisinden adresi alarak eve geldiğini söyledi. Gündüz, “Özkan, eve geldikten sonra alkol almaya başladı. Ben de uyuşturucu madde kullandım. Bir süre sonra kendisini mutfak tezgâhının önünde arkası dönük olarak gördüm. Gördüğüm sırada da salon camından kendisini aşağı attı” dedi.

Haberin Devamı

‘İTEREK DÜŞÜRDÜ’

Polis, bölgedeki kamera görüntülerini toplarken, olay sırasında binanın önünden geçen H.D. ve K.D.’nin ifadesini aldı. Olaya tanık olan H.D., “Olay yerinden K.D. ile geçerken bağrışma sesi duyduk. Sesin geldiği yöne baktığımızda bir kadının cam önünde bulunan korkuluklara tutunduğunu gördük. Arkasında bulunan bir erkeğin de kadını arkasından ittiğini gördük” dedi.

Bu ifadelerin ardından yalan söylediği ortaya çıkan Gündüz, gözaltına alındı. Doğan Can Gündüz, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

‘ENGELLEMEK İÇİN YAPTIM’

Doğan Can Gündüz, savcılıktaki ifadesinde ise şunları söyledi: “Kafamı pencereden çıkarır vaziyette dışarıyı seyrederken, bir anda bel boşluk kısmımda iki el hissettim. Fatma Duygu Özkan’ın beni arkadan tutmasının ardından ölüm korkusuyla dönüp, onu tutup, hatırladığım kadarıyla belinden kavradım ve bunu bana karşı bir hamle yapacağını düşündüğümden, engellemek için yaptım. Daha sonra polisler tarafından kelepçelendim. Olayı hatırlamadığım için üzerime atılı suçlamaya ilişkin bir şey diyemiyorum.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Duygu Özkan#Doğan Can Gündüz#İfade

BAKMADAN GEÇME!