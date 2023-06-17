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Avukatın sevgilisi tutuklandı

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#Ankara#Çankaya#Ankara Barosu
Avukatın sevgilisi tutuklandı
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Avukat Belen Nesil Coşğun, silahla vurulmuş halde bulundu. Coşğun’un KADES üzerinden yardım istediği belirlenirken erkek arkadaşı Muhammet B. ‘intihar etti’ dedi. Gözaltına alınan Muhammet B. tutuklandı.

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Ankara Çankaya’da bir rezidansta önceki gün Ankara Barosu’na kayıtlı 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için geliştirilen mobil uygulama KADES’ten üst üste 3 kez “yardım çağrısı” gönderdi. Polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kadını asansör kapısı önünde kanlar içinde yerde buldu. Göğsünün altından silahla vurulduğu belirlenen Coşğun hayatını kaybetti. Ekipler evde bulunan Coşğun’un erkek arkadaşı Muhammet B.’yi cinayet şüphesi ile gözaltına aldı. İncelemelerde, yatak odasında kan izleri tespit edildi. Olayda kullanılan silah yorganın arasında bulundu.  

KASTEN ÖLDÜRME

İfadesinde “Banyoya girdiğimde odadan silah sesi geldi. Yatakta yaralıydı, kucağıma alıp asansörün önüne kadar getirdim ve 112’ye haber verdim” diyen Muhammed B., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. m / Ankara

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#Ankara#Çankaya#Ankara Barosu

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