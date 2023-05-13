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Avukatın korkusu

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#Mehtap Taşçı#İcra Dosyası#Taciz
Avukatın korkusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

ANKARA’da avukat Mehtap Taşçı (29), icra dosyası nedeniyle avukatlığını üstlenmesini isteyen G.A.'nın teklifini, duygusal yakınlık kurmaya çalıştığı gerekçesiyle kabul etmedi.

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G.A., bunun üzerine Taşçı'ya sosyal medya hesabı üzerinden taciz ve ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderdi. Taşçı, polise şikâyette bulundu. Avukat Taşçı, G.A.'nın, "Beni istememek neymiş görürsün, senin kafanı keseceğim. Peşine adam taktım, arkanı kolla" şeklindeki tehdit mesajları ile diğer taciz mesajlarını delil olarak sundu. G.A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

'4 KADINA DAHA AYNI ŞEYİ YAPMIŞ'

Taşçı, G.A.'nın gün içinde 50-60 kez kendini aradığını, numarasını engellemesine rağmen farklı numaralardan aramaya devam ettiğini ve tehdit mesajları gönderdiğini anlatarak, "En son bana telefon ettiğinde âşık olduğunu, peşime adam taktığını ve onunla beraber olmazsam beni öldüreceğini söyledi. 2023 yılına dair benden önce 4 tane daha kadına aynı şeyi yapmış. Çantamda bibergazı taşımaya başladım" dedi.

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G.A. ise Meltem Taşçı’nın önce kendisiyle görüşmek istediğini ve ertelediğini ileri sürerek, "Uyuşturucu kullandığına dair iftira attı. Söyledikleri yalan. Her şeyi abartıyor" dedi. 

 

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#Mehtap Taşçı#İcra Dosyası#Taciz

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