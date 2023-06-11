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Avukatın kargo mücadelesi

Güncelleme Tarihi:

#Oktay Süleyman Öztürk#Avukat#Kargo
Avukatın kargo mücadelesi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Avukat Oktay Süleyman Öztürk’e, Mersin’den gönderilen bir çanta, kargo şirketinde kayboldu. Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne başvuran Öztürk valizin içindekilerin parasını istedi. Teslim fişinde çantanın içindekiler yazmadığı için olumsuz yanıt aldı.

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İstanbul’da avukatlık yapan Oktay Süleyman Öztürk’e, Mersin Mezitli’den yaşayan bir tanıdığı tarafından 12 Kasım 2020’de bir büyük valiz ile bir çanta, kargo şirketi aracılığıyla gönderildi. Kargo şirketinden gelen mesaj üzerine 16 Kasım 2020’de Mecidiyeköy şubesine giden Oktay Süleyman Öztürk, valizin kırık olduğunu, çantanın ise kayıp olduğunu tespit etti. Öztürk kırık valizi alarak kargo şirketinin Mecidiyeköy şubesinden ayrıldı. Kargo şirketine kaybolan çantasını sorduğunda ise araştırılıp bulunacağına dair kendisine bilgi verildi. Üzerinden zaman geçmesi ve çantanın bulunmaması üzerine Oktay Süleyman Öztürk mağduriyetini ilçe tüketici hakem heyetine taşıdı. Avukat Öztürk 3 spor ayakkabı, parfüm ve cep telefonunun bedeli olarak 9 bin 800 TL istedi.

İSPATA MUHTAÇ

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Kargo şirketi ise Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne gönderdiği cevap yazısında teslim anında kargo içeriği ve değerinin bildirilmediğini belirterek, kargonun içeriğinin ispata muhtaç olduğunu öne sürdü. Taşımaya ilişkin olarak şirketin davacıya karşı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, gönderen tarafından şirkete teslimi anında kargonun içeriğinin beyan edilmediğini ve kargoya ilişkin herhangi bir değer gösterilmediğini ifade etti. Tüketici Hakem Heyeti ise talebi oybirliği ile reddetti.

Oktay Süleyman Öztürk ise karara itiraz etti.

Avukatın kargo mücadelesi

İÇERİĞİNİ MUTLAKA YAZIN

- Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketiciler, kargoya paket teslim ederken kargo içeriğini taşıma belgesine mutlaka yazdırmalılar. BTK’nın güvenlik tedbirlerine yönelik kurul kararına göre, taşıyıcı firmalar da bireysel göndericilerin teslim ettikleri paketin içeriğini kargo fişine yazmak zorundadırlar” dedi.

 

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#Oktay Süleyman Öztürk#Avukat#Kargo

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