Avukatın itirazı davayı uzattı

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Eşi Esra Yıldız da Avcılar’daki evlerinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kamera kayıtlarından, eve son olarak Nuri Yıldız’ın yeğenleri Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız’ın girdiği tespit edildi. Tutuklanan 3 yeğene ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 9’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava önceki gün görülen duruşmayla karara bağlanacaktı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Nuri Yıldız’ın ailesine destek olmak için adliyeye geldi. Duruşma başlar başlamaz söz alan sanık avukatlarından Mehmet Fehim Güneş, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme, talebin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle avukatın talebini reddetti. Avukat bu karara da itiraz etti. Mahkeme heyeti ikinci itiraz üzerine dava dosyasını üst mahkeme olan Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi ve duruşmayı erteledi.