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Avukatın itirazı davayı uzattı

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#Nuri Yıldız#Cinayet#Aleyna Yıldız
Avukatın itirazı davayı uzattı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:00

İSTANBUL Esenyurt’ta, iki oteli bulunan Nuri Yıldız’ın otomobili 11 Ekim 2021 gecesi yanar halde, boş olarak bulundu. Polis aynı gece Beylikdüzü’nde 3 kurşunla öldürülen Nuri Yıldız’ın cesedini buldu.

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Eşi Esra Yıldız da Avcılar’daki evlerinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kamera kayıtlarından, eve son olarak Nuri Yıldız’ın yeğenleri Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız’ın girdiği tespit edildi. Tutuklanan 3 yeğene ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 9’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava önceki gün görülen duruşmayla karara bağlanacaktı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Nuri Yıldız’ın ailesine destek olmak için adliyeye geldi. Duruşma başlar başlamaz söz alan sanık avukatlarından Mehmet Fehim Güneş, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme, talebin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle avukatın talebini reddetti. Avukat bu karara da itiraz etti. Mahkeme heyeti ikinci itiraz üzerine dava dosyasını üst mahkeme olan Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi ve duruşmayı erteledi.         

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#Nuri Yıldız#Cinayet#Aleyna Yıldız

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