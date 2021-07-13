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Gündem
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2021 - 20:26 | Son Güncelleme:

Avukatın gizemli ölümü! Korkunç manzarayla annesi karşılaştı

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Avukatın gizemli ölümü! Korkunç manzarayla annesi karşılaştı

Kastamonu'da, avukat Gizem S. (25), Kastamonu Adliyesi’ndeki duruşmasının ardından gittiği evinde, boynundan tavana asılı halde ölü bulundu.

Kastamonu Barosu’na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem S., öğlen saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi’nde annesi ile beraber yaşadığı evine gitti. Banyoya giren Gizem S.’yi arayan arkadaşları, kendisine ulaşamayınca annesine haber verdi. Banyoya giren anne, kızını boynundan tavana iple asılı halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi. Gizem S.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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