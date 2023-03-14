Avukatın evrak nöbeti sonuç verdi

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Meşe’nin, nöbet sürecinde enkazdan topladığı yapı denetim raporları, beton tahlilleri, depreme dayanıklılık testlerinin de aralarında olduğu 500 dosya ve 60 çuvaldan oluşan resmi belge, savcılık tarafından korumaya alındı.

Nöbeti sırasında enkazdaki belgeleri yağmur ve rüzgardan korumak için Adana'dan muşamba branda getirtip serilmesi çağrısında bulunan Avukat Meşe, şunları söyledi:

SAVCILIK SÖZ VERDİ

"Konunun medyada gündeme gelmesiyle 2 savcı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve personeli geldi. Yağmur öncesinde enkaz iş makinesiyle düzeltilip, üzeri brandalarla kapatıldı. Sonrasında da yağmur başladı. Enkaz önüne ve komple yerleşkeye olay yeri şeridi çekildi. Yerleşke önüne güvenlik için emniyet araç tahsisi sağlandı. Resmi görevlilerce enkazdaki evrakın geri kalanı da çıkarılmaya başlandı. Umarım bundan sonraki süreçte tüm belgelerin güvenliği hassasiyet ile korunur. Savcılık belgelerin korunacağına dair bana söz verdi."

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