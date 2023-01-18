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Avukatın cep telefonunu hackleyip müvekkilini dolandırdılar

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#Adana#Dolandırıcılık#Avukat
Avukatın cep telefonunu hackleyip müvekkilini dolandırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 10:17

Adana'da, kimliği belirsiz kişiler, avukat Mehmet Uyar'ın cep telefonunu hackleyip, iletişime geçtiği müvekkilinin 15 bin TL'sini dolandırdı. Hiçbir linke tıklamamasına rağmen, üzerine kayıtlı diğer 6 telefon hattının da hacklenip başka telefon numaralarına yönlendirildiğini söyleyen Uyar, polise şikayette bulundu.

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Dolandırıcılar, avukat Mehmet Uyar'ın cep telefonunu hackleyerek WhatsApp uygulamasını ele geçirdi. Uygulamaya erişemeyen ve arama yapamayan Uyar, hacklendiğini anladıktan sonra GSM operatörüyle görüşünce, telefonun numarasının başka telefon numarasına yönlendirildiğini anladı.

Uyar, dolandırıcıların alynı yöntemle üzerine kayıtlı 6 telefon hattını da aynı yöntemle başka numaralara yönlendirildiğini fark etti. Bu sırada dolandırıcılar Uyar'ın telefon rehberindeki 80 kişiye mesaj gönderip para istedi.

Uyar'ın bir müvekkili dolandırıcılara 15 bin TL gönderdi. GSM şirketine ve WhatsApp yöneticileriyle görüşen Uyar'ın hattındaki yönlendirmeler daha sonra kaldırıldı.

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"TEHLİKE ALTINDAYIZ"

Emniyete gidip dolandırıcılardan şikayetçi olan Uyar, "Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Herhangi bir linke tıklamadım, mail veya kısa mesaj açmadım. Hatları benim üzerime olan, çocuklarımın kullandığı cep telefonlarını ve hatta yayla evimde alarm sistemine takılı olan SIM kartı bile hacklemişler. Dolandırılma mağduriyetinin dışında, WhatsApp listemde kritik görevlerde bulunan müvekkillerim var. İçlerinde bazıları emniyet görevlileri, adalet çalışanları. Ne yazık ki onların kişisel bilgileri ve müvekkille avukat arasında olan gizli görüşmeler de deşifre edildi. GSM şirketine bu olayı sorduğumuzda hala net bir şey ifade edemiyorlar. Maalesef aboneler olarak büyük tehlike altındayız. Kişisel verilerimizin hukuka aykırı şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını sağlayan veya sistemini buna göre düzenlemeyip, önlem almayıp, kişisel verilerimizi koruyamayan GSM firmasından da şikayetçi oldum. Siber polisi yoğun şekilde mesai harcıyor. İnşallah tez günlerde netice alacağız" dedi.

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#Adana#Dolandırıcılık#Avukat

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