Avukatın adını kullanıp vatandaşları dolandırıyorlar! Suç duyurusunda bulundu

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İzmir Barosu avukatlarından Selman Eke, son zamanlar çok sayıda kişinin kendisini arayıp, uzlaşmak istediklerini söylemesi üzerine şüphelenip durumu araştırınca, bir suç örgütünün kendi adını kullanıp vatandaşlara şantaj yaparak para aldığını tespit etti. Dolandırıcıların inandırıcı olmak için kendisinin fotoğrafını ve sözde avukatlık bürosunu kullandıklarını da belirleyen Eke, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisini arayan mağdurlara gerçeği anlatmaya çalıştığını belirten Eke, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Olaydan beni arayan mağdurlar sayesinde haberdar oldum. Telefon edenler, kendilerine karşı dava açıp açmadığımı soruyorlardı. Araştırdığımda bu işin, hayli organize bir şey olduğunu gösterdi. Bir çete işi olduğunu anladım. Adımın geçmesi tamamen tesadüf. Binlerce avukattan sadece birkaç yüzünü kullanılıyor olduğunu tespit ettik. Biraz daha görünür olmam çeteyi cezbetmiş olabilir" dedi.

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'UZLAŞMA KONUSUNDA ADIMI KULLANIYORLAR'

Söz konusu olay örgüsü hakkında bilgiler veren Eke, "Sosyal medyadan kendilerini kadın olarak tanıtan şüpheliler, genellikle gece saatlerinde erkeklerle bağlantı kuruyorlar. Sosyal medya hesapları var. Gerçekmiş gibi bir organizasyon yapılmış. Gerçek biriyle konuştuğunu düşünen mağdurların güvenini kazandıktan sonra cinsel içerikli konuşmalar devam ediyor. Sonrasında şüpheliler, mağdura kendi fotoğrafıymış gibi cinsel içerikli fotoğraf atıp onlardan da istiyorlar. Fotoğrafların atılmasının ardından güya karşı tarafın ailesi mağdura ulaşıyor ve 'Benim kızım reşit değil' diyerek karakola şikayetçi olmaya gideceğini söylüyor. Sonrasında sözde soruşturma başlatıldığı söyleniyor. Düzmece mütalaa da hazırlıyorlar. Hazırlanan belgeler yeniden mağdura gönderiliyor. Ardından da uzlaşma opsiyonu olduğunu söylüyorlar. Bunun üzerine de benim adımla devreye giriliyor" dedi.

'TAM ANLAMIYLA FELAKET'

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Eke, açıklamasının devamında, "Amblem yapılmış, ofis yapılmış. Uzlaşılmaması halinde, 'Rezil olacaksınız' deniyor. 'Olayı kapatalım' diyerek para alınıyor. Yani şantaj yapılıyor. İki kez şikayetçi oldum. Şüphelilerin paraları attırdıkları banka hesaplarının direkt failler üzerine değil de gençlerin üzerlerine yaptıkları net bir şekilde biliniyor. Bu gençlerin büyük resimden haberleri dahi yoktur. Bunlara ulaşmak mümkün. Zincirleme şekilde devam ediyor. Bu olay, bütün enerjimi alıp götürüyor. Adımı aratınca böyle bir şey çıkması tam anlamıyla felaket. Umarım savcılık gereğini yapar. Çünkü bugün benim başıma gelen yarın savcının da başına gelebilir" diye konuştu.

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'KORKUYLA ÖDEYENLER OLMUŞTUR'

Yaşadığı zorlukları ifade eden Eke, "Çok rahatsızım. Benim üzerimden mağduriyetin yaratılması ve bunun parçası olmam da beni rahatsız ettiği gibi çok da üzüyor. Savcılık işi ciddiye alırsa şüphesiz ki suçluları bulacaktır. Günümüz teknolojisinde bu yapılabilir bir durum. Rahatsız edici derecede telefon alıyorum. Durumu anlayanlar beni arayıp haberdar ediyor. Küçük bir kısım ise böyle bir şey olup olmadığını soruyor. Telefon açmadan, korkup para vermiş olan kişi sayısını azımsamamak lazım. Bunların aileleri, çocukları var. Bu korkuyla, şokla bu paraları vermişlerdir. Haberimiz bile yok" dedi.