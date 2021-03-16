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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Avukatın acı ölümü! Haciz için gittiği evde silahlı saldırı...

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Avukatın acı ölümü! Haciz için gittiği evde silahlı saldırı...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahla saldırıya uğrayan avukat hastanede hayatını kaybetti.

Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y. ile haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Y.Y, tabancayla avukat Arslan'ın göğsüne ateş etti.

Avukatın acı ölümü Haciz için gittiği evde silahlı saldırı...

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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