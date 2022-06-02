Avukatı konuştu: Kadir yakında tahliye olabilir

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Geçen yıl 5 Şubat akşamı, Konya’daki Piri Reis Parkı’nda, Özgür Duran, sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövmeye başladı. O sırada oradan geçen Kadir Şeker olaya müdahale etti. Çıkan arbedede Duran bıçaklanarak öldü. Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.



YARGITAY KARARI BOZDU



Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Kadir Şeker’in avukatlarından Emrah Daylan ise “Böylelikle cezası 10 yıla düşecek ve cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verebilir. Kadir, en kısa sürede tahliye olacak” diye konuştu.



BABA: BU ONUN HAKKI



Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker de “Kadir’in olayında meşru müdafaa hep vardı. Can havliyle oğlum kendini korudu. Tahliye zaten Kadir’in hakkı. Bu olursa bizi çok sevindirecek” dedi.