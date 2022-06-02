Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avukatı konuştu: Kadir yakında tahliye olabilir

#Konya#Dava#Kadir Şeker
Avukatı konuştu: Kadir yakında tahliye olabilir

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen 12.5 yıl hapis cezasını çok bularak bozdu. Şeker’in avukatı Emrah Daylan ise “Kadir, en kısa sürede tahliye olacak” dedi.

Haberin Devamı

Geçen yıl 5 Şubat akşamı, Konya’daki Piri Reis Parkı’nda, Özgür Duran, sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövmeye başladı. O sırada oradan geçen Kadir Şeker olaya müdahale etti. Çıkan arbedede Duran bıçaklanarak öldü. Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Kadir Şeker’in avukatlarından Emrah Daylan ise “Böylelikle cezası 10 yıla düşecek ve cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verebilir. Kadir, en kısa sürede tahliye olacak” diye konuştu.

BABA: BU ONUN HAKKI

Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker de “Kadir’in olayında meşru müdafaa hep vardı. Can havliyle oğlum kendini korudu. Tahliye zaten Kadir’in hakkı. Bu olursa bizi çok sevindirecek” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Dava#Kadir Şeker

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para