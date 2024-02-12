Avukatı işinden bezdirdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesine göre, N.K. isimli adam, eşiyle sorunları olduğunu ve şiddetine maruz kaldığını iddia ederek, neler yapması gerektiği konusunda avukat Merve T.’den hukuki danışmanlık aldı. Avukat Merve T. de neler yapması gerektiğini N.K.’ye söyledi, ancak vekaletname almadı.

‘ÇOCUKLARINA KEZZAP ATACAĞIM’

İddiaya göre N.K.’nin eşi H.K., hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatmamasına rağmen avukat Merve T.’yi hedef aldı. İlk olarak Merve T.’nin bulunduğu konuta gelen H.K., avukat Merve T.’ye küfürler etti. H.K., ‘Seni yaşatmam, öldürürüm, bitiririm, içinden geçeceğim. Senin aileni ve kocanı bitireceğim, çocuklarının yüzüne kezzap atacağım’ şeklinde tehditlerde bulundu. Avukat Merve T. ise davayı almayacağını ve kocasıyla aralarındaki mevzuya müdahil olmayacağını H.K.’ya anlattı. İddiaya göre H.K., bu eyleminin ardından her gün avukat Merve T.’yi arayarak aynı tehditlerine devam etti. Merve T., yaşadığı mağduriyeti H.K.’nın eşi N.K.’ya anlattı. N.K. de şikâyetçi olması gerektiğini avukat Merve T.’ye söyledi.

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‘CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE’

H.K.’nin tehditlerini sürdürdüğünü şikâyet dilekçesinde belirten avukat Merve T., “En son annemi arayarak liseden arkadaşım olduğunu söylemiş. Annemi ‘İçinizden geçeceğim’ diyerek tehdit etmiş. Daha sonra bana sesli mesaj atarak ailemi tehdit ettiğini ve bizi yaşatmayacağını söyledi. Bu kadın Aralık 2022 tarihinden beri ısrarlı bir şekilde beni ve ailemi ölümle tehdit etmektedir. Ailemin ve şahsımın can güvenliği bulunmaktadır. Beni tehdit eden, şahsımı ve mesleğimi hedef alarak hakaretlerde bulunan, şantaj yapan, huzur ve sükunumu bozan bu kadından şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.