Avukatı gözünden bıçaklamıştı! Mahkeme kararı belli oldu

Suçlamaları kabul etmeyen Öğüt’ün, olay günü bir marketten eldiven aldığı ardından da Tuzcu’nun evinin bulunduğu bölgeye gidip saatlerce Tuzcu’nun gelmesini beklediği saptandı. Olay günü giydiği beyaz renkli kıyafetin ise evinde yapılan aramada ele geçirildiği öğrenildi.