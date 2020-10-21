DHA
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Avukatı gözünden bıçaklamıştı! Mahkeme kararı belli oldu
Konya’nın Akşehir ilçesinde, avukat Asilcan Tuzcu’ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ferdi Öğüt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Suçlamaları kabul etmeyen Öğüt’ün, olay günü bir marketten eldiven aldığı ardından da Tuzcu’nun evinin bulunduğu bölgeye gidip saatlerce Tuzcu’nun gelmesini beklediği saptandı. Olay günü giydiği beyaz renkli kıyafetin ise evinde yapılan aramada ele geçirildiği öğrenildi.
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat gözünden ve boynundan yaralandıKONYA'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Asilcan Tuzcu (29), evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Tuzcu, aldığı bıçak darbeleriyle gözünden ve boynundan yaralandı.
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