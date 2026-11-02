×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aynı gerekçe ile ikinci kez eşine boşanma davası açtı

Güncelleme Tarihi:

#Boşanma#Aile Hukuku#Aldatma
Aynı gerekçe ile ikinci kez eşine boşanma davası açtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 12:42

2006 yılında evlenen ve eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla 2017'de boşanan Şeyma U., eski eşiyle 2021 yılında yeniden nikah masasına oturdu. Ancak 2,5 yıl sonra aynı gerekçeyle yeniden boşanma davası açan kadın, ikinci kez mahkemenin yolunu tuttu. İlk boşanmada 125 bin lira tazminata hükmedilen çiftin ikinci boşanma kararı da kesinleşti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kamuda memur olan Şeyma U. ve özel şirkette satış müdürü olarak çalışan A.U., 2006 yılında evlendi. Şeyma U., 11 yıl sonra 2017 yılında 1 çocuk sahibi olduğu eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, çekişmeli boşanma davası sonucunda kadını haklı bularak çiftin boşanmasına karar verirken, kocanın 125 bin lira da tazminat ödemesine hükmetti. Karar, 2020 yılında Yargıtay tarafından onandı. 1 yıl sonra çift yeniden barışıp, nikah masasına oturdu ve evlendi. Şeyma U., 2,5 yıl sonra 2023 yılında eşinin tekrar kendisini aldattığını iddia ederek yeniden boşanma dava açtı. Aile Mahkemesi, aynı gerekçeyle açılan ikinci boşanma davasında da kadını haklı bularak, çiftin boşanmasına karar verdi.

Aynı gerekçe ile ikinci kez eşine boşanma davası açtı

Haberin Devamı

'İLK DAVADA 125 BİN LİRA TAZMİNAT KARARI'

Şeyma U.'nun avukatlığını üstlenen Senem Yılmazel, ilk aldatma iddiasından sonra çiftin ayrıldığını ve 2020 yılında boşanmanın kesinleştiğini söyleyerek, "Hatta 2020 yılındaki davada 125 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Daha sonra 2023 yılında müvekkilim tekrar beni aradı. Eski eşiyle yeniden evlendiğini ve yeniden boşanmak istediğini aktardı. 2021 yılında pandemi sürecinde kendilerini çok yalnız hissetmişler. Daha sonra eşi çok ısrar etmiş, hatalarından ders aldığını, aynı hataları bir daha yapmayacağını iletmiş. Ve taraflar yeniden bir araya gelip yaklaşık 2,5 yıl aynı evde yaşamaya devam etmişler. Ve evlilikleri, ikinci evlilikleri bu şekilde olmuş" dedi.

Aynı gerekçe ile ikinci kez eşine boşanma davası açtı

'NADİREN KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DURUM'

Yılmazel, ancak aynı sorunların ikinci evlilikte de devam ettiğini aktararak, "Aslında kişiler aynı, sebep aynı; ama zaman ayrıydı. Biz 2023 yılında ikinci boşanma davasını açtık. Müvekkilin eşi, eşini sevdiğini, boşanmak istemediğini iletti. Ama mahkemece de haklı görülmedi. Çünkü deliller de vardı. Tekrar aynı kişiyle ikinci kez boşanmış oldu. Üst mahkemelerden de geçerek karar kesinleşti. Bu bizim nadiren karşılaştığımız bir durum. Yani aynı kişiyle ikinci kez evlenip, ikinci kez aynı sebeple boşanılması ve iki davanın da çekişmeli dava olması nadir karşılaştığımız bir durumdur" diye konuştu.

Haberin Devamı

Yılmazel, kesinleşen ilk boşanma kararını ikinci boşanma davasında delil olarak sunduklarını, mahkemenin bunu da değerlendirerek karar verdiğini belirtti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boşanma#Aile Hukuku#Aldatma

BAKMADAN GEÇME!