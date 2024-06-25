Avukatı boğulmaktan başsavcı kurtardı

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Yemeğe hâkim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi. Orhangazi’de uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin (79) de davetliler arasında yer aldı. Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan Elçin aniden fenalaştı. Bu sırada Elçin’in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin’in yeniden nefes almasını sağladı. Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50’nci yılı onuruna berat almıştı.