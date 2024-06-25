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Avukatı boğulmaktan başsavcı kurtardı

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#Bursa#Orhangazi#Adliye
Avukatı boğulmaktan başsavcı kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

Bursa Orhangazi’deki bir ızgara salonunda, adliyede görevli icra başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl’ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi.

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Yemeğe hâkim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi. Orhangazi’de uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin (79) de davetliler arasında yer aldı. Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan Elçin aniden fenalaştı. Bu sırada Elçin’in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin’in yeniden nefes almasını sağladı. Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50’nci yılı onuruna berat almıştı.

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#Bursa#Orhangazi#Adliye

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