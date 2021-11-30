Avukata kolay kredi hâkim savcıya yardımcı

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Edinilen bilgiye göre paketin ocak ayının ikinci yarısında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Birçok bölümden oluşan ve özellikle avukatlık mesleğiyle ilgili yeni hükümler içeren düzenlemeyle avukatlara staj kolaylığı getirilmesi, hâkim ve savcıların mesleğe hazırlık döneminin daha etkin olması sağlanacak.

İNDİRİMLİ VERGİ

Buna göre avukatların yaptıkları işlemler için ödedikleri KDV ve gelir vergisi azaltılacak. CMK ve bazı hizmetlerde avukatların ödediği vergi oranlarının indirilmesi, zorunlu müdafi ücretlerinin arttırılması planlanıyor. Avukatların AYM’ye bireysel başvurularını elektronik ortamda yapabilmeleri, kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılması, bazı önemli iş ve işlemlerin de avukat eliyle yapılması gibi maddeler de pakette yer alacak.

BELGE DÜZENLEME

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Düzenlemeyle, avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek, avukatların takip ettiği işlerde mevzuata uygun olarak ‘aslı gibidir’ şeklinde tasdik ettikleri belgelerin adli ve idari merciler tarafından işlemlerde esas alınması sağlanacak.

YENİ MEZUNA DESTEK



Düzenlemede, avukatlık mesleğine yeni başlayan genç avukatlarla ilgili vergi teşvik uygulaması var. Kademeli bir vergi oranı uygulanacak. Mesleğe yeni başlayan avukatların büro açmaları için girişimcilere verilen destek gibi düşük faizli kredi verilmesi de değerlendiriliyor.

AVUKAT SANIK YAN YANA



Ağır ceza mahkemelerindeki duruşmalarda güvenlik açısından sıkıntı doğurmayacak şekilde, avukat ve sanığın yan yana olması, savunmanın güçlendirilmesi sağlanacak. Mahkeme salonlarında sanık ile avukatın arasındaki mesafenin kısaltılması planlanıyor.