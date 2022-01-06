Avukata hapis cezası

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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet (23), 29 Mayıs 2018’de Ankara’da lüks plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmişti. Yargılama sonunda Çağatay Aksu’ya (34) ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘suç delillerini yok etme’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a (33) ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Yargılama sırasında Aksu’nun avukatı Levent Ekmen, Şule Çet’in intihara meyilli olduğunu ileri sürerek, ders notlarını içeren kişisel veri niteliğindeki transkript ile kullandığı ilaçlara ilişkin reçetesini mahkemeye delil olarak sunmuştu.

‘SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Çet Ailesi, sanık Aksu’nun avukatı Levent Ekmen hakkında, Şule Çet’in özel hayatına yönelik bilgileri hukuka aykırı şekilde temin ettiği, kişisel veri niteliğindeki reçete ve transkripti mahkemeye ibraz etmek suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Ekmen hakkında Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Avukat Ekmen, savunmasında 30 yıllık avukat olduğunu, bunun 25 yılının ceza davalarında geçtiğini belirterek, “Rapor maktulenin intihara meyilli olduğunu gösteren bir rapordur. Benim böyle bir belgeyi sunmamam vicdana sığmaz. Bu belgeleri ben araştırarak bulmadım. Rahatça ulaşılabilecek türde evraklardır. Suç işlediğimi düşünmüyorum. Bana göre bu raporların mahkemeye sunulmaması suçtur. Beraatimi talep ederim” dedi.

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MAHKEME CEZAYI İNDİRDİ

Mahkeme heyeti, sanık Levent Ekmen’e ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’ suçunu işlediği kanatine vararak önce 3 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı duruşmalardaki olumlu tavrı nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Mahkeme ayrıca sanık savunması ve tanık beyanını dikkate alarak Çağatay Aksu’nun babası Sayit Aksu ve annesi Gülümser Aksu hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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'BELGELER ÖZLÜK DOSYASINDAYDI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağatay Aksu’nun babası Sayit Aksu ise Şule Çet’e ait belgeleri avukata kendilerinin verdiğini ileri sürdü. Aksu, “Bir tanesi Adana Yüreğir Hastanesi’nden alınan rapor, bir tanesi de transkript. Bizim devraldığımız bir işyeri vardı. Oradaki çalışanları işten çıkarmıştık. Şule Çet de oradaki eski çalışanlardandı. Ancak paraya ihtiyacı olduğu için onu işten çıkarmadık. Eski patronu özlük dosyasını bize vermişti. Olaylar olduktan sonra oğlum bu dosya içerisindeki bir raporu avukatına verdi. Bu raporun özlük dosyasına nasıl girdiğini, kim tarafından verildiğini bilmiyorum” dedi.