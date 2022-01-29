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Avukata beyzbol sopalı saldırı! İstenen ceza belli oldu

#Saldırı#Avukat#Küçükçekmece

Küçükçekmece’de avukat Osman Karakuş’un tahliye davası açtığı Murat Yaraşır tarafından beyzbol sopası ile darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında sanık Yaraşır’ın 16 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Küçükçekmece’de avukat Osman Karakuş’un tahliye davası açtığı Murat Yaraşır tarafından beyzbol sopası ile darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

"ADAM OLAN ÇIKAR YÜZÜME SÖYLER"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Aralık 2021’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müşteki avukat Osman Karakuş ile sanık Murat Yaraşır’ın aynı apartmanda yaşadığı belirtildi. İddianamede müşteki ile sanık arasında geçmişten gelen bir husumet bulunduğu da aktarılarak, avukat Karakuş’un sanığın ikamet ettiği dairenin sahibi Hasan Yerlikaya’nın vekilliğini yaptığı açıklandı. Avukat Karakuş’un, sanık Yaraşır’ın ikametinden tahliye edilmesi için vekillik görevi gereği yasal yollara başvurduğu da iddianamede belirtildi. Olay tarihinde müştekinin ve sanığın yaşadığı apartmanda toplantı olduğu belirtilen iddianamede, toplantı öncesinde apartman Whatsapp grubunda taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Müşteki Osman’ın Whatsapp grubuna ev sahibinden aldığı vekaletname ve evden tahliye için açılan davanın dilekçe örneğini gönderdiği iddianamede ifade edildi. Sanık Yaraşır’ın bunun üzerine Whatsapp grubuna “Bizimle ilgili konuları buradan paylaşan ve toplantıya katılmamak için bahaneler üreten kişiye herkesin içinde söylüyorum adam olan çıkar yüzüme söyler erkeklik adamlık başkalarının arkasından konuşup sonra kaçan kişi değildir. Adam olan erkek olan gelip toplantıda da bulunur sorunu varsa sorunlu olan kişiyle görüşür. Arkadan iş çevirmez. Bunu adam ve erkek olan kişi yapar. Olmayan da böyle yapar" şeklinde saygınlığı rencide edici ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, bunun üzerine müşteki Osman'ın da "...Senin gibi ş pabuç bırakacak adam değilim” şeklinde mesaj gönderdiği iddianamede açıklandı.

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Avukata beyzbol sopalı saldırı İstenen ceza belli oldu



"ÇIK APARTMANIN GARAJINDA KAPIŞALIM, VAR MISIN?"

Taraflar arasındaki tartışmadan sonra sanığın müştekiye hitaben “Adamsan, erkeksen, ben aşağı ineceğim. Çık apartmanın garajında kapışalım, var mısın?" şeklinde mesaj gönderdiği ve müştekinin de "Gel bakalım" şeklinde karşılık verdiği iddianamede belirtildi. Tarafların apartman otoparkına indikleri ve sanığın beyzbol sopası ile müştekinin baş ve çeşitli yerlerine vurduğu da iddianamede anlatıldı. Öte yandan sanığın müşteki avukata vurduğu sırada bağırarak öldüreceğini ve kafasını patlatacağına dair söylemlerde bulunduğu da belirtildi. Kavganın çevredeki insanlar tarafından ayrıldığı ifade edilen iddianame kapsamında ifadesi alınan sanık Murat Yaraşır suçlamaları kabul etmedi.

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27 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede Yaraşır’ın ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 16 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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#Saldırı#Avukat#Küçükçekmece

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