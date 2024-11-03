×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avukat Şevval, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Fidan#Kaza#Trafik Kazası
Avukat Şevval, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:54

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarptığı Avukat Şevval Fidan (28), tedaviye alındığı hastanede 28 gün sonra hayatını kaybetti. Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Fidan’ın kızı olduğu öğrenilen Şevval Fidan, Bursa’da toprağa verildi.

Haberin Devamı

Tatil yapmak için teyzesinin Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evine giden Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan, hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra 1 Kasım’da yaşam savaşını kaybetti.

Avukat Şevval, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA BAROSU'NDAN TAZİYE MESAJI

Şevval Fidan'ın ölümünün ardından Bursa Barosu, taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Baromuz üyelerinden Şevval Fidan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Avukat Şevval, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

3 YIL ÖNCE AVUKATLIK RUHSATINI ALMIŞ

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Fidan’ın kızı olan, 2021 yılında avukatlık ruhsatını aldığı öğrenilen Şevval Fidan, dün Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Özlüce Hacı Ömer Raca Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Avukat Şevval, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şevval Fidan#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!