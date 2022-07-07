Avukat Servet Bakırtaş ve davacı Öznur Tufan'ı öldürmüştü! Zanlının ifadesi ortaya çıktı

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Birbiri ardına gerçekleştirdiği saldırıların ardından kaçmaya çalışırken yakalanan Abdullah Türkoğlu'nun işlemleri Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin işlediği cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi. Olayın faili Abdullah Türkoğlu'nun 2014 yılında aynı pasajda işyeri bulunan Öznur Tufan'ın yeğeni Burak O. ile kavga ettiği ardından onu yaraladığı için 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldığı tespit edildi. Bu olayın ardından Tufan ailesinin Abdullah Türkoğlu aleyhine 930 bin liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.

"DAVAYI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ÖĞRENDİM"

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin Öznur Tufan'ı 2000 yılından bu yana tanıdığını belirterek, "Cezaevinden çıktıktan sonra hakkımda açılan 930 bin liralık tazminat davasını öğrendim." dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden de Avukat Servet Bakırtaş'a ve Öznur Tufan'a davayı geri çekmesi için baskı yaptığı tespit edildi.

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"CİNAYETLERİ İŞLEMEYE SABAH KALKTIĞIMDA KARAR VERDİM"

Şüpheli Abdullah Türkoğlu, 2019 yılında kendisine bir silah satın aldığını, cinayet işlemeye ise olay günü yataktan kalktığında karar verdiğini söyledi. Şüphelinin bayram tatili nedeniyle daha sonra bulamayacağını düşündüğü Avukat Servet Bakırtaş'ın bürosuna gittiği ve müşteri olarak içeri girdiği öğrenildi. Şüpheli Abdullah Türkoğlu "İçeri girdiğimde beni tanımadı. Daha sonra kendimi tanıtıp bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim. Bana doğru hamle yapınca silahımı çıkarak ona doğru ateş açtım. Yere düşünce silahı elimde tuttuğum poşetin içine geri koyarak oradan ayrıldım." dediği öğrenildi.

"ÖZNUR TUFAN'A HİÇBİR SÖYLEMEDEN ATEŞ ETTİM"

Bu olayın ardından Büyükçekmece'de bulunan spotçular çarsına gittiğini anlatan Abdullah Türkoğlu "Burada Öznur Tufan'ı aradım. Daha sonra onu bir dükkanın içinde gördüm. Hiç bir şey söylemeden ona yaklaşıp ateş ettim. Kaçmaya çalışırken esnafın müdahalesiyle yere düşünce yakalandım." dediği belirtildi.

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Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah Türkoğlu geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

AVUKAT SERVET BAKIRTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞRLANDI

İstanbul Bakırköy’de Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen Avukat Servet Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi. Avukat Servet Bakırtaş için Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Bakırtaş için taziyeleri eşi Günsenin Bakırtaş ve çocukları Ezgi Bakırtaş, Ali Selçuk Meriç, İsmail Baran Meriç, kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cübbesi tabutuna sarılan avukat, eşi ve çocuklarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Bakırtaş’ın cenazesi, Beylikdüzü’ndeki Kavaklı Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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“AVUKAT BİR DAVANIN TARAFI DEĞİLDİR”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Meslektaşımızın hunharca katledilmesinin toplumsal açıdan değerlendirilmesi aşamasında olduğumuz kanısındayım. Bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Toplumun bilmesi gereken bir şey var. Avukat bir davanın tarafı değildir. Avukat olmazsa savunma olmaz. Şimdi bu meslektaşımızı katleden katil zanlısını da bir avukat savunacak. Böyle bir konumdayız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok."

ÖZNUR TUFAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Öldürülen Öznur Tufan'ın naaşı Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek. Avukat Servet Bakırtaş ise Bakırköy adliyesinde gerçekleştirilen törenin ardından Eyüpsultan Camii'inde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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"BENİ VURMAYA DİYE GİTMİŞ"

Öldürülen kadının yeğeni Burak Ocak, "2013'de beni vurdu. Dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş .Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Orada beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış. Orada da benim öz teyzem vardı. 72 yaşında kadın tesbih çekerken göğsünden vurup kaçmış. olay bundan ibaret. Abisi de bunun geçen senelerde özbeöz oğlunu 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Ailece caniler. Beni vurmaya diye gitmiş. Teyzem de ben de davacıydı." dedi.