Avukat Serdar Öktem'in öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şişli'de 6 Ekim 2025'de Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde, ilk etapta olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli ile şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalanmıştı.

Çalışmalar sürerken şüpheliler irtibatlı oldukları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alınmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise tutuklandı.