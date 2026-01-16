×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Öktem#Zincirlikuyu#Uzun Namlulu Silah
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 12:59

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 6 saniye süren saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A.'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. de gözaltına alındı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMeteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli kar yağışı, buzlanma, don ve çığ tehlikesi... İstanbula karla karışık yağmur geliyorMeteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli kar yağışı, buzlanma, don ve çığ tehlikesi... İstanbul'a karla karışık yağmur geliyorHaberi görüntüle

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasınİran’da gerilim düşüyor mu Trump bu kez yumuşak konuştuİran’da gerilim düşüyor mu? Trump bu kez yumuşak konuştuHaberi görüntüle

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Serdar Öktem'in aracıyla seyir halinde olduğu sırada, başka bir araç trafikte duruyor. Araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Öktem#Zincirlikuyu#Uzun Namlulu Silah

BAKMADAN GEÇME!